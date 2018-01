Allier : un joggeur meurt sur un passage à niveau, percuté par un TER

Alertés juste après le drame, les secouristes et les gendarmes se sont immédiatement rendus sur place. Le conducteur du train, sous le choc, a été entendu. "Il affirme que, lors du passage du TER, les barrières du passage à niveau étaient fermées. Malgré les signaux d'alerte qu'il a donné, cet homme sur la voie n'a pas bougé. Il est décédé sur le coup", poursuit la source.





Cet accident est survenu près d'un mois jour pour jour après la terrible collision entre un car scolaire et un train, le 14 décembre à Millas (Pyrénées-Orientales). Six collégiens ont perdu la vie au cours de cette collision et plusieurs ont été blessés. La conductice du bus maintient que les barrières étaient ouvertes quand elle a franchi le passage à niveau. Plusieurs témoins affirment pourtant l'inverse....