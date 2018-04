Piégés par une tempête, 4 randonneurs et 2 alpinistes trouvent la mort dans les Alpes

Les autres souffrent tous d’hypothermie. Cinq individus demeurent, ce lundi en fin de journée, entre la vie et la mort. L’identification est toujours en cours mais, selon le site du quotidien régional, le groupe était constitué de Français, d’Allemands et d’Italiens. La nuit dernière, dans ce secteur, balayé par un vent violent, la température est descendue entre -5 et -10°C.





Un peu plus à l'est, à la limite des cantons du Valais et de Berne, ce sont deux jeunes alpinistes suisses de 21 et 22 ans qui ont été surpris par le mauvais temps alors qu'ils effectuaient une ascension dans la région du Mönch. Leur disparition avait été signalée dimanche soir, mais les recherches, rendues difficiles par les mauvaises conditions météo, n'avaient rien donné. Les corps des deux alpinistes, probablement morts d'épuisement et de froid, ont finalement été découverts lundi matin, a indiqué la police.