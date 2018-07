Alpinisme : trois accidents de montagne font quatre morts dans les Alpes

L'été n'a pas épargné la communauté des alpinistes. Quatre personnes ont trouvé la mort, dimanche, dans trois accidents survenus dans les Hautes-Alpes et en Haute-Savoie, rapporte l'AFP. Alors qu'ils intervenaient au même moment auprès d'un blessé sur le couloir Coolidge, une voie d'escalade qui mène au Mont Pelvoux, dans le massif des Écrins (Haute-Alpes), les secours ont été appelés par un groupe de trois Italiens qui progressaient à 3.000 mètres d'altitude. L'un d'eux, âgé de 40 ans et originaire de Milan, aurait dévissé sur une centaine de mètres et n'a pu être réanimé. Les faits se sont produits vers 6h30. Les gendarmes ont auditionné des témoins dans l'après-midi pour déterminer les causes exactes de la chute.