Alsace : un enfant de deux ans meurt après une chute depuis une terrasse

Drame ce samedi en Alsace. Un garçonnet de deux ans présent sur la terrasse de son logement à Monswiller, dans le Bas-Rhin, a trébuché d'une hauteur de quatre mètres dans la cour intérieure de son immeuble, comme l'indique Les Dernières Nouvelles d’Alsace.



Après l'arrivée des secours sur place et en dépit des tentatives de ranimation prodiguées sur le petit garçon, ce dernier est mort quelques instants plus tard. Toujours selon le média local, une autopsie devrait être pratiquée, mais la piste accidentelle semble se profiler. La victime aurait "échappé à la vigilance de ses parents avant d’escalader la balustrade de la terrasse et de tomber", a précisé une source judiciaire.