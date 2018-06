Appel à témoins pour deux disparus de la Drôme : "C’est un espoir, mais ça ne veut pas dire que Lelandais soit concerné"

Il temporise. Et prend toutes les précautions, pour éviter une possible désillusion. Car l’affaire Lelandais suscite de nombreux espoirs chez les familles de disparus, qui espèrent là voir surgir une nouvelle piste. Ce lundi matin, la gendarmerie a lancé deux appels à témoins au niveau national pour deux personnes disparues, dont les dossiers ont été rouverts récemment : il s’agit de Nelly Balmain et Eric Foray, disparus dans la Drôme en 2011 et 2016.





Me Bernard Boulloud, avocat des familles Balmain et Foray (ainsi que de celle du caporal Noyer, dossier dans lequel Lelandais est mis en examen pour assassinat), prend donc soin, au micro de LCI, d’expliquer l'élément qui a fait que les dossiers ont été rouverts : "Ce qui a permis de rouvrir ces deux affaires là est le lien géographique", dit-il. "On est à quelque 80 km du domicile de monsieur Lelandais. C’est très peu, mais c’est déjà énorme, puisque nos deux affaires sont maintenant sur les rails."