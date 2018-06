Argenteuil : un enfant de cinq ans meurt dans un accident d'ascenseur

Un tragique accident s'est produit au centre commercial "Côté Sein" d'Argenteuil. Une cabine d'ascenseur qui reliait le premier étage au rez-de-chaussée s'est décrochée et a causé la mort d'un jeune garçon de cinq ans. Les personnes qui ont assisté à la scène ont été horrifiées. Par ailleurs, une enquête est ouverte afin d'identifier la défaillance. Le magasin fermera également ses portes jusqu'à nouvel ordre.



