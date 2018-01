Un médecin suspendu après avoir organisé des rendez-vous coquins dans son cabinet

Entre cinq et sept, le médecin ne prenait pas de rendez-vous. Ou plutôt si, mais non professionnel. Un généraliste de l'Ariège utilisait son cabinet pour voir ses amantes d'une heure ou deux. Un comportement jugé contraire à la morale médicale, rapporte l'ordre des médecins.





La chambre disciplinaire d'Occitanie lui a reproché "d'user très régulièrement de sa qualité de médecin et de son cabinet médical à des fins d'activités sexuelles qu'il organise de manière habituelle à partir de sites de rencontres". Aussi, pour lui faire passer l'envie de recommencer, l'homme a été condamné à six mois de suspension, dont trois ferme et 1.500 euros d'amende, raconte Le Parisien, ce mercredi. Jugé en septembre dernier, son cabinet est fermé depuis le 13 novembre.