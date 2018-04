Une collaboratrice meurt fauchée à vélo devant l’Assemblée, vive émotion des députés

Un peu plus tôt, un hommage a été rendu à Armelle Cizeron dans la Cour d'honneur de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale François de Rugy a lui aussi réagi dans un communiqué, partageant "l'émotion qui touche aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale" et a adressé ses condoléances. Un message qu'il a également partagé sur Twitter, tout comme la grande majorité des députés de tous bords qui ont fait part de leur "profonde tristesse" face à cette disparition soudaine.