Arrestation d'un réfugié irakien en France : l'Ofpra avait fait "revérifier son dossier" par le ministère de l'Intérieur

L'Etat vient de lui retirer son statut de réfugié. Arrivé en France à l'été 2016, Ahmed H. avait obtenu en juin 2017 l'asile politique auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), l'organisme en charge de l'octroi de ce statut, lui donnant ainsi une carte de résident de 10 ans, selon nos informations.





Mais quelques semaines plus tard, Ahmed H. est identifié et suivi par les services de renseignement et signalé aux autorités judiciaires. En novembre, le parquet de Paris décide d'ouvrir une information judiciaire le concernant et le 6 mars dernier, les policiers de la DGSI (Direction général de la sécurité intérieure) l'arrêtent finalement à son domicile de Lisieux, dans le Calvados.





Il est soupçonné d’avoir été dans son pays un cadre local de Daesh et d’avoir joué un rôle important dans l’un des pires massacres perpétrés par l’organisation terroriste : la tuerie de la base militaire "Speicher" à Tikrit en juin 2014.