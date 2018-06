Assassinat de Kévin à Mourmelon-le-Grand : les obsèques cet après-midi avant une marche blanche demain

Kévin a été tué à coups de couteau au parc du Bois des Sœurs. Il est la probable victime d’un plan "machiavélique" de deux adolescents (un garçon et une fille), mis en examen ce mercredi pour assassinat.





Les mobiles demeurent encore flous. Parmi les pistes évoquées par le parquet, figure le fait que la victime et l'assassin présumé fréquentaient un même groupe d’amis et que Kevin l’en aurait évincé. Cela pourrait accréditer la thèse de la vengeance. De même, Kévin et l'adolescente "ont eu des relations intimes" avec une histoire qui "avait cessé à l'automne dernier" avant "une succession de rapprochements et d'éloignements".