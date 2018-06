Attaque à la Seyne-sur-Mer : "Je lui ai tenu les poignets pour récupérer ce fameux cutter"

L'auteure des coups de cutter, à la voix "très douce" selon Sébastien, "était paniquée, elle avait peur, elle ne savait pas ce qui lui arrivait (...) elle avait plus de force, plus rien..." "Pourquoi t'as fait ça?, je lui ai demandé. Elle a pas répondu", a raconté l'électricien. L'homme blessé "se tenait la cuisse, il était en sang et il a dit +elle a crié Allah akbar et elle m'a fait ça!, elle a pas nié, elle baissait la tête", a-t-il poursuivi.





Maîtrisée immédiatement après les faits, la jeune femme de 24 ans était encore entendue en garde à vue dimanche soir. L'auteure des coups de cutter, aux "troubles psychiatriques avérés", était inconnue des services de police pour radicalisation. "Chez elle on n'a trouvé qu'un vieux Coran et un drapeau algérien, et l'ordinateur a été saisi", a informé le procureur de la République, Bernard Marchal. La perquisition de son studio d'un quartier résidentiel de Saint-Mandrier, à quelques kilomètres seulement du Leclerc, était bouclée dimanche soir. Le procureur a tenu à préciser que "contrairement à ce qui a été dit au début, elle ne portait pas de voile, mais une tunique noire sur un pantalon noir, et des lunettes noires".