Attaque au couteau à Paris : "Il crie : 'Je vais vous planter'", l'un des policiers qui est intervenu témoigne

À cet instant, François et ses collègues se retrouvent à "3-4 mètres" de Khamzat Azimov. "J'avais déjà le taser en main. Il se dirige vers nous", poursuit l'agent police-secours. "On lui donne les injonctions de lâcher son arme, de ne plus bouger, ce qu'il ne fait pas. Il continue à avancer vers nous, toujours en criant les mêmes termes, 'je vais vous planter'".





Le policier décide alors de faire usage de son taser. En vain : "Le taser n'a pas été efficace, ça n'a pas fonctionné. À partir de ce moment-là, un de mes collègues comprend tout de suite que ça commence à être dangereux, il sort son arme. L'auteur est toujours en train de s'avancer vers mon collègue. Tout ça se passe en dix, vingt secondes même pas."