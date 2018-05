Attaque au couteau à Paris : l'assaillant a provoqué dix minutes d'effroi

"Frapper au hasard et faire le plus grand nombre de victimes", le mode opératoire choisi vendredi 12 mai par le tueur en rappelle d'autres. L'homme âgé de 20 ans a utilisé un simple couteau pour perpétrer son attaque. Il a frappé à mort un passant, avant d'en blessé trois autres. Cette course meurtrière s'est produite dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale, près de l'Opéra. Elle n'aura finalement duré que dix minutes jusqu'à ce que les policiers n'abattent son auteur en pleine rue.



