Attaque au couteau à Paris : le président tchétchène Ramzan Kadyrov rejette "toute la responsabilité" sur la France

Au lendemain de l'attaque survenue dans le 2e arrondissement de Paris, qui a coûté la vie à une personne et en a blessé quatre autres, l'enquête autour de l'assaillant progresse. Ce dimanche, l'identité de ce dernier a été dévoilée par la police. Il s'agit d'un certain Khamzat Azymov, un "Français né en Tchétchénie" en novembre 1997 et qui a grandi dans une famille de réfugiés à Strasbourg. Ce dernier figurait depuis 2016 sur le fichier "S" des services de renseignement.





Seulement, selon Ramzan Kadyrov, le très autoritaire dirigeant de la Tchétchénie, l'auteur présumé de l'attaque se nommerait en réalité Hassan Azimov, et serait un jeune homme originaire de Tchétchénie ayant obtenu un passeport russe à l'âge de 14 ans avant d'avoir la nationalité française à l'âge de 20 ans. En réaction à cette attaque, Kadyrov a déclaré que "toute la responsabilité" incombait à la France.