Attaque au couteau à Paris : "On m'a dit qu'une femme s'était faite poignarder"

"Je suis allé voir cette femme en me disant : 'C'est peut-être possible d'aider', mais en arrivant, il y avait quelqu'un qui prenait son pouls, on apportait énormément de bandages d'un hôtel, qu'on lui appliquait sur la jambe et sur le cou, au niveau de la trachée. Les gens avaient l'air de bien savoir s'occuper d'elle, elle était encore éveillée, elle avait les yeux ouverts, elle a dit quelques mots. Je ne me rappelle plus du tout de ce qu'elle a dit mais elle a parlé en tout cas. Elle avait les cheveux gris, la soixantaine", a également détaillé longuement le jeune homme.





Ce dernier a ensuite entendu des coups "assez lointains" et s'est approché du lieu de l'attaque : "Je me suis approché, un policier est arrivé avec un gilet pare-balles, il nous a demandé où était la victime, on lui a montré où elle était, on lui a demandé ce qu'il s'était passé, qui avait tiré. Il nous a dit que c'était la police qui avait tiré et que l'homme avait été maîtrisé. A partir de là, on a juste demandé aux voitures de ne pas passer dans la rue pour ne pas gêner."