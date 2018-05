Attaque au couteau dans le quartier de l'Opéra : Paris frappé en plein cœur

C'est un quartier pour le moins passant de la capitale parisienne qui a été touché, samedi 12 mai, par l'attaque au couteau de plusieurs passants, qui a fait un mort et plusieurs blessés, dont deux graves. Le 15, rue Gaillon, à hauteur duquel s'est déroulée l'agression, est en effet situé dans le quartier de l'Opéra, dans le deuxième arrondissement de Paris, à un peu plus de 500 mètres du célèbre Opéra Garnier. Son bouclage sur un large périmètre, immédiatement après l'agression, a ainsi confiné nombre de personnes dans les multiples bars et restaurants aux alentours de la rue. Ce sont ainsi des restaurateurs et des clients qui ont été les premiers à raconter le peu qu'ils savaient de ce qui s'était passé.