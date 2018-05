"Soldat de l'Etat islamique", fiché S mais "peu pratiquant" : que sait-on de Khamzat Azimov ?

PROFIL - Rapidement neutralisé et abattu par les forces de l’ordre, l’auteur de l’attaque au couteau qui a fait un mort et quatre blessés en plein Paris a été identifié : il s’agit de Khamzat Azimov, un homme né en novembre 1997 en Tchétchénie et naturalisé français en 2010. Placés en garde à vue après l'attaque, ses parents disent tomber des nues et le décrivent comme un musulman peu pratiquant.