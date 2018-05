Attaques au couteau à Paris : les policiers salués après leur rapidité d'intervention

Ce samedi soir, Paris était une nouvelle fois frappé par une attaque terroriste. Vers 21h, dans le 2e arrondissement de la capitale, un homme muni d'un couteau a tué une personne et en a blessé quatre autres avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont fait preuve d'une grande réactivité, comme l'ont souligné plusieurs témoins de l'attaque sur LCI. Selon Jonathan Luong, serveur dans un restaurant coréen situé non loin de l'attaque, la scène a duré "dix minutes grand maximum" avant que l'assaillant ne soit neutralisé.





"Je pense que cela a duré un peu plus de cinq minutes, il a eu le temps de faire un tour, dans une rue commerçante, et j'ai vu tout le monde sortir de la rue en criant : 'Faites attention, courez, rentrez, protégez-vous !" précisait même le jeune homme avant de poursuivre : "L'agresseur est sorti ensuite, et la police est vite arrivée et l'a encerclé. Dès qu'ils sont sortis de leurs voitures, l'agresseur a essayé de leur mettre des coups de couteau et la police lui a tiré dessus directement."