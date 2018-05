Attentat à Liège : trois personnes abattues, le tueur "neutralisé"

A Liège, en Belgique, à 10h30, un homme a abattu trois personnes avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Benjamin H, 36 ans aurait tué deux policières, puis abattu un automobiliste. Il se serait ensuite réfugié dans un lycée et aurait pris une otage. Le malfaiteur a été abattu lors de l'intervention de la brigade anti-banditisme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.