Attentat au couteau à Paris : garde à vue prolongée pour les trois personnes interpellées

Le parquet de Paris a prolongé de 24 heures la garde à vue des parents et de l'un des amis proches du terroriste qui a tué, samedi 12 mai, une personne et blessé quatre autres. Les enquêteurs estiment qu'Abdoul Hakim A., 20 ans, pourrait être l'un des éléments clés dans ce dossier. Ils sont persuadés que ce dernier joue avec eux et leur cache ce qu'il sait vraiment. Tout comme Khamzat Azimov, il est d'origine tchétchène, radicalisé et fiché S. Alors, Abdoul Hakim A. a-t-il joué un rôle dans cette attaque ?



