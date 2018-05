Attentat au couteau à Paris : l'émotion des voisins de la victime

Un jeune homme de 20 ans s'en est pris au hasard à plusieurs personnes dans le quartier de l'Opéra à Paris, ce samedi 12 mai. Une attaque qui a coûté la vie à une personne et blessé quatre autres. On en sait un peu plus sur la victime ce lundi 14 mai. Ronan Gosnet, un homme de 29 ans originaire du Mans, était décrit par ses voisins comme quelqu'un de sociable, discret, et de généreux. Très émus, ces derniers ont déposé un bouquet devant son appartement. D'autres personnes ont également déposé des fleurs à l'endroit où il a été tué pour saluer sa mémoire.



