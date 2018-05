Attentat au couteau à Paris : retour sur le parcours du terroriste

Armé d'un couteau, un jeune Français d'origine tchétchène, s'en est pris au hasard à plusieurs personnes dans le quartier de l'Opéra à Paris, samedi 12 mai. Deux jours après les faits, les policiers de la brigade antiterroriste essaient toujours de comprendre comment Khamzat Azimov, 20 ans, fiché S, sans antécédent judiciaire, a pu passer à l'acte. La garde à vue de son ami le plus proche a par ailleurs été prolongée. Les enquêteurs veulent notamment savoir si c'est lui qui l'a radicalisé.



