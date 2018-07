Attentat de Trèbes : le récit glaçant des derniers instants du lieutenant-colonel Beltrame

C’est alors que les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Carcassonne prennent place et encerclent les lieux. Le lieutenant-colonel Beltrame se joint à eux. Il est alors 11h24. "Je n’aurais jamais pensé qu’il descende avec nous", témoigne un sous-officier repris dans Le Parisien. Et un autre d’ajouter : "Il connaissait les techniques d’intervention dans le cadre de ce genre d’affaires. Donc il pouvait très bien se trouver là." L'officier prend progressivement les choses en mains alors que des négociations sont entamées avec le preneur d’otage de 25 ans. "Le colonel s’est redressé en levant les mains en l’air", raconte commandant du PSIG. "J’ai encore crié au colonel en lui disant : 'Non colonel, reculez'. Mais le colonel s’est dirigé vers l’individu en lui disant : Lâchez-la et prenez-moi à sa place". Une attitude qui surprend tous les membres des forces d’intervention présents. "Tout le monde était dans l’incompréhension avant d’envisager qu’il s’agissait sûrement de la meilleure façon de sauver la vie de l’otage", relate un gendarme dans le dossier d’instruction.





L’otage est relâchée et Arnaud Beltrame se retrouvent enfermé dans le bureau avec l’assaillant. Les gendarmes expliqueront n’avoir à aucun moment la possibilité de tirer sur Lakdim, involontairement protégé dans le champ de vision des tireurs par le colonel ou la caissière. Un peu avant 14h, le GIGN arrive de Toulouse pour prendre le contrôle des opérations. A 14h13, le négociateur du groupement tente d’appeler le gendarme sur le portable qu’il a gardé avec lui. "Il est devant moi avec deux pistolets chargés", déclare alors Beltrame dans un enregistrement rapporté par L'Obs. Le djihadiste se joint à la conversation sur haut-parleur et réclame un échange : "J’ai demandé qu’on fasse un échange : le lieutenant-colonel gendarme contre Salah Abdeslam, Fleury-Mérogis." " Vous savez très bien que ça ne se fait pas comme ça, non", lui répond le négociateur. "Ah ben il faut vous bouger là-haut", rétorque le terroriste ajoutant : "On est là pour la mort […] en martyrs". Même les tentatives d’empathie en évoquant sa mère n’auront pas d’emprise sur Radouane Lakdim, bien décidé à aller au bout de sa mission.