Attentats du 13-Novembre : le suspect belge Yassine Atar mis en examen

Le Belge Yassine Atar, remis à la France par la Belgique, mardi 5 juin, a été mis en examen et écroué pour sa participation à la préparation des attentats djihadistes du 13 novembre 2015, a annoncé le parquet de Paris à l'AFP, ce mardi. Arrêté en mars 2016 en Belgique, Yassine Atar, 31 ans a été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", et pour des "complicités" de séquestration, d'assassinats et de tentatives d'assassinats terroristes en bande organisée.





Il est également poursuivi pour la fabrication d'explosifs et la détention et le transport d'armes, a ajouté le parquet. Yassin Atar est soupçonné d'avoir eu entre les mains la clé d'une planque de la cellule djihadiste dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Un endroit stratégique, puisque c'est là qu'avaient été fabriquées les ceintures explosives utilisées à Paris, mais aussi à cet endroit, entre autres, que s'était réfugié Salah Abdeslam, seul survivant du commando qui a perpétré les attentats.