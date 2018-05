Accident de manège dans l'Aude : un petit garçon de deux ans et demi est mort

C'est un véritable drame qui s'est déroulé ce samedi après-midi dans la commune de Gruissan. Un petit garçon âgé de deux ans et demi, selon nos informations, s'est tué dans un manège de la ville, non loin de la plage des chalets. Il se trouvait dans un petit train réservé aux enfants. Placé seul dans un wagonnet sécurisé par des chaînettes et muni de ceinture de sécurité, il a basculé vers l'arrière et a été percuté par le wagonnet en queue de train.