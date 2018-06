AUDIO - Les 2 minutes 35 de cet échange avec les pompiers a permis de sauver une vie

"Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq.... Vous appuyez bien au milieu de la poitrine avec le talon de la main, il ne faut jamais s'arrêter, il faut faire marcher le coeur", répète le secouriste. Tant que les pompiers ne sont pas là, vous massez. Je reste avec vous, je ne vais pas vous laisser toute seule", poursuit-il.





De l'autre côté du combiné la jeune femme semble avoir retrouvé un peu ses esprits et s'exécute. Après quelques minutes, c'est la délivrance, les secours sont arrivés pour prendre le relais. "C'est très bien madame, vous avez bien réagi. Maintenant, il faut laisser les pompiers travailler", conclut l'opérateur avant de raccrocher.





Il y a quelques jours, les sapeurs-pompiers du Nord ont reçu un message de la jeune femme : "Votre intervention rapide et votre sang-froid a permis de sauver la vie de mon père. Sans aucune séquelle", écrit-elle. Une issue heureuse comme tant d'autres ? Sûrement, mais celle-là méritait peut-être plus que d'autres de servir d'exemple. C'est pourquoi la famille a donné son accord pour que cet enregistrement soit diffusé publiquement.