Autoroute A7 : trois personnes tuées dans un accident spectaculaire

Un terrible accident s'est produit sur l'autoroute A7 ce mercredi 18 juillet. Pour une raison encore indéterminée, le chauffeur d'un poids lourd perd le contrôle de son véhicule, percute les glissières de sécurité, traverse le terre-plein central, et se retrouve en travers de la chaussée de l'autre côté. Le camion a pris feu emportant trois véhicules avec lui. Trois personnes, dont une femme enceinte, ont perdu la vie. Deux autres ont été blessées.



