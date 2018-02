Val d'Isère : un père et sa fille de 11 ans meurent dans une avalanche

Les deux victimes ont été retrouvées vers 13h30 dans ce vallon surplombé par des falaises à 2.930 mètres d'altitude, ont indiqué les CRS. Les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas encore connues dimanche en fin d'après-midi. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête.

Auprès de LCI, Cédric Bonnevie, directeur de la sécurité à Val d'Isère, a expliqué : "On s’est rendus rapidement sur place et effectivement et on a rapidement eu l’information qu’il y avait ce père et cette fille qui s’étaient fait ensevelir. (...) C’était des bons skieurs, si vous voulez c’était une piste rouge qui était non damnée donc c’est des gens qui ont voulu aller faire un peu de poudreuse."