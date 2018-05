Aveyron : deux enfants de 8 ans tués par un tracteur conduit par un homme en état d’ivresse

Le petit garçon habitait chez sa mère, dans la vallée du Lot, et se trouvait là pour le week-end qu’il passait chez son père. La petite fille, elle, avait toujours vécu dans cette petite commune de Montbazens, située à 39 kilomètres au nord-ouest de Rodez. Tous deux avaient 8 ans et faisaient du vélo, samedi peu avant 18h, sur le chemin de Le Roque, quand ils ont été percutés par un tracteur avec remorque de terre. Les deux enfants sont morts. Le conducteur, déclaré en état d’ivresse après un test d'alcoolémie, a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera entendu ce dimanche, après dégrisement.