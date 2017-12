Aveyron : l'ambulance des pompiers dérobée pendant la nuit de Noël

La nuit de Noël a été longue pour ces sapeurs-pompiers aveyronnais. Dépêchés à Millau pour secourir une nonagénaire victime d’un malaise, ils stationnent leur ambulance devant l’immeuble. Mais lorsqu’ils redescendent pour la transporter à l’hôpital, plus de véhicule.





Après avoir laissé la femme entre de bonnes mains, les pompiers se mettent alors en quête de leur ambulance qu’ils retrouvent finalement quelques kilomètres plus loin, dans un piteux état. Le véhicule est "accidentée et totalement hors d’usage", fustige le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l’Aveyron dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par La Dépêche du Midi, le conducteur aurait percuté un mur. De quoi immobiliser pendant plusieurs semaines une ambulance dont le prix s’élève à 60.000 euros.