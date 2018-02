Bachelot: "La réalité, là encore, dépasse les fictions les plus horrifiantes !"

L'Affaire Maëlys a bouleversé toute la France. Après un long silence, le suspect a enfin avoué son crime. Après le choc de son enlèvement, les parents sont enfin fixés sur le sort de leur fille et peuvent faire leur deuil. Mais à la suite de ce dénouement, on se trouve face à un autre rebondissement : Nordahl Lelandais serait-il un serial killer ?



Ce jeudi 15 février 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle de l'affaire Maëlys. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 15/02/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.