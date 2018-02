Bachelot : "Quand on monte au mât de cocagne, il vaut mieux avoir sa culotte bien propre"

Le gouvernement semble s'être trompé sur les CV des ministres, qui sont plusieurs à être embarqués dans des histoires scandaleuses. Par ailleurs, l'ONG Oxfam, qui ne cessait de donner des leçons d'intégrité, a été épinglée pour conduites sexuelles inappropriées entre ses membres. De plus, Juan Alberto Fuentes Knight, actuel directeur de l'organisation et ancien ministre des Finances, a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption.



Ce mercredi 14 février 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle des donneurs de leçons de morale. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 14/02/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI.