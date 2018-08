Bagarre à Orly entre Booba et Kaaris : Aéroports de Paris porte plainte

La bagarre est impressionnante et les dégâts ainsi que les désagréments, sans doute tout autant. Après le rixe survenue de mercredi en début d'après midi entre les deux bandes de Kaaris et Booba, Aéroports de Paris indique à LCI qu'il porte plainte. En tout, ce sont treize personnes qui ont été placées en garde à vue et auditionnées pour violences volontaires.





Les deux rappeurs étaient toujours, ce jeudi matin, en garde à vue. Tous deux se sont retrouvés dans le même hall, devant embarquer, chacun de leur côté, dans un avion, direction Barcelone. Chacun d'entre eux devaient donner un concert dans deux discothèques différentes.