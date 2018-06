Bezons : découverte inquiétante de cannabis dans une école

Les enquêteurs ont retrouvé vendredi 8 juin 2018 près de 50 kilos de résine de cannabis à l'intérieur de la cave d'un logement de fonction de l'école maternelle Louise-Michel à Bezons, près de Paris. Grâce à une complicité interne, l'endroit servait de cache à de puissants et redoutés trafiquants de Seine-Saint-Denis. Une situation ahurissante pour le maire de la ville.



