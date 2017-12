Blacklisté par son ami sur Facebook, il se venge en balançant un cocktail Molotov

On entend souvent qu'Internet, ce n'est pas la vraie vie mais parfois, les deux se confondent. Ce mardi 26 décembre, à Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le Maine et Loire, un homme d'une vingtaine d'années rend visite à l'un de ses amis. L'entrevue semble cordiale quoiqu'un peu alcoolisée, jusqu'à ce qu'une dispute entre les deux hommes éclate. La raison de celle-ci ? L'hôte a retiré son visiteur de ses amis Facebook, indique Ouest-France.





Sous l'effet de l'alcool et très vexé de ne plus faire partie de cette liste d'amis 2.0, il reprend sa voiture et rentre chez ses parents. Sur le chemin du retour, à quelques mètres de la résidence de ses parents, il cause un accident. Son voisin, qui n'est autre que le père de l'ami "ingrat" lui porte alors secours.