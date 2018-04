Bois d'Arcy : la prison rend son arme factice au braqueur, il récidive aussitôt

C’est une histoire rocambolesque que relatent nos confrères du Point ce lundi. Tout débute le 28 mars dernier lorsqu’un homme de 45 ans, très défavorablement connu des services de police pour une vingtaine de braquages, est arrêté à Marseille (Bouches-du-Rhône). Alexandre C. fait en effet l’objet d’un mandat de recherche pour de nouveaux vols à main armée à Versailles (Yvelines). Au cours de sa garde à vue, l’homme va livrer un récit surprenant de ses faits d'arme : des braquages avec une arme de poing factice qui lui aurait été restituée à sa sortie de prison de Bois d’Arcy...





Ainsi, relate celui qui est décrit comme un toxicomane, alors qu’il est placé sous le régime de semi-liberté, il braque une pharmacie de Versailles avec une arme factice le 6 mai 2017 juste avant de regagner la maison d'arrêt de Versailles où il finit de purger sa peine. Et dépose tout bonnement son arme et son butin dans... le casier individuel de la prison. Un casier réservé aux détenus soumis au régime de semi-liberté et ne faisant l'objet d'aucun contrôle de l'administration pénitentiaire, explique le Point.