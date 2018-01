Une fillette de 6 ans entre la vie et la mort après des actes de maltraitance

Face aux enquêteurs, le couple s’est rejeté la responsabilité des coups. Lui, connu pour violences et consommation de stupéfiants, aurait uniquement reconnu un coup porté dans la nuit du vendredi au samedi. Les enquêteurs ignorent pour l’heure s’il s’agit du père de l’enfant. La mère, elle, dirait ne rien avoir vu, selon une source judiciaire. "De nombreuses zones d’ombre restent à éclaircir, mais ce qui est certain, c’est que les examens ont montré que cette petite fille a reçu des coups à différents moments et pas uniquement dans la nuit de vendredi à samedi. Et que c’est un coup certainement plus violent que les autres, donné dans la nuit de vendredi à samedi, qui a entraîné l’hématome sous-dural et le traumatisme crânien-, précise cette source judiciaire à LCI.





Le couple doit être présenté à un juge jeudi après-midi. Le parquet a demandé sa mise en examen pour "actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur mineur de moins de 15 ans". Il a également requis la mise en examen des deux personnes ayant conduit la mère et l’enfant à l’hôpital pour "non-dénonciation" et la mise en examen d’une cinquième personne de l’entourage pour "non-assistance à personne en danger".