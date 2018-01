Bourgogne : le "commando" responsable d'attaques au marteau sous les verrous ?

Qui se cache derrière le commando "OAS 26 septembre" ? La garde à vue qui a débuté ce lundi devrait apporter des précisions aux enquêteurs, avant une conférence de presse prévue mardi. Seule certitude : l'entité est composée d'un nombre restreint de personnes : "4" ont-ils eux-mêmes indiqué dans un communiqué, "deux à Dijon, un dans les environs de Chalon-sur-Saône et un autre dans un [petit] village de Franche-Comté". Il pourrait en fait s'agir en réalité d'une seule et même personne à l'origine des différentes attaques : "On est en droit de penser qu'il était le seul auteur" des revendications, mais l'enquête devrait le confirmer", a précisé ce lundi le procureur de la République de Chalon-sur-Saône.





Une confirmation déjà apportée par le principal intéressé, si l'on en croit le Journal de Saône-et-Loire : "Je suis seul, j'ai agi seul, sans ordre extérieur". "Je n'ai aucune conviction nationaliste (ni jihadiste, ni aucune conviction tout court, le débat politique actuel me laisse un peu pantois en vérité), je suis juste fasciné depuis toujours par le monde policier, judiciaire, et par les faits divers", poursuivait-il. Avant de conclure: "Je n'en suis pas moins responsable de tous les actes que j'ai revendiqués dans ces courriels."