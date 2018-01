Braquage au Ritz : les trois suspects mis en examen, deux hommes toujours en fuite

C’était attendu, c’est désormais chose faite : les trois suspects arrêtés mercredi ont été présentés ce samedi à un juge d’instruction, qui les a mis en examen. Et la liste des chefs de mise en examen est longue : vol avec usage et sous la menace d'armes en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime et violences volontaires avec armes et en réunion. Ils ont été placés en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.