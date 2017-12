Bretagne : un prêtre meurt en pleine messe de Noël

Après avoir lu l'évangile, le religieux s'est agenouillé et a perdu connaissance. Un sapeur-pompier qui se trouvait parmi les fidèles lui a prodigué les premiers soins, aidé par des gendarmes qui patrouillaient non loin de là. Malgré un massage d'une heure, il n'a pu être ranimé, poursuit le quotidien régional. Né au Congo, le prêtre se trouvait à Sainte-Anne d'Auray pour un séjour de six jours.