Bruxelles : deux Belges inculpés pour un projet d'attentat en France

Dans un communiqué, le parquet fédéral belge a indiqué que Amir S., 38 ans et son épouse Nasimeh N., 33 ans, de nationalité belge "mais d'origine iranienne", ont été placés "sous mandat d'arrêt" et "inculpés de tentative d'assassinat et de préparation d'une infraction terroriste".





Selon les informations communiquées lundi, le couple aurait visé l'organisation, le 30 juin, de la conférence, à Villepinte (Seine-Saint-Denis), organisée par les Moudjahidines du peuple iranien, parti d’opposition interdit en Iran, lors de laquelle 25.000 personnes étaient attendues.





Un complice présumé, Merhad A., 54 ans, a été interpellé en France, précise le communiqué. Deux autres personnes entendues en France ont été remises en liberté. Un contact du couple, Assadollah A., 46 ans, de nationalité iranienne, a également été interpellé en Allemagne. Il s’agit d’un diplomate iranien auprès de l’ambassade autrichienne à Vienne.