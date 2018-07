"Ça a été le cauchemar" : le témoignage choc du pilote d'hélicoptère, otage de l'évasion de Redoine Faïd

Les deux hommes insistent pour utiliser l'Alouette 2 entreposé dans le hangar et, face aux réticences du pilote, qui leur explique que l'appareil n'est pas adapté, ils deviennent soudain menaçants. "Ils m'agressent", raconte Stéphane Buy à RTL. "Ils m'ont contraint et prévenu que ma famille était en danger".





Le pilote doit faire le plein de carburant, puis décolle avec les deux hommes à son bord. Ils le contraignent peu après à se poser dans un champ, sous prétexte de vouloir uriner. "Il me font descendre de l'hélicoptère, ils me prennent en joue, [me donnent] des coups de crosse, et m'expliquent [...] leur choix d'aller chercher un ami à la prison de Réau", raconte le pilote. "Ils m'expliquent qu'il faut que j'obtempère et que je fasse bien mon travail sinon ma famille serait certainement menacée, et que quelqu'un était devant chez moi". Et d'ajouter : "Je n'avais pas le choix, avec deux colts sur la tête."