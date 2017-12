Cagnes-sur-Mer : un couple avec 42 ans d'écart empêché de se marier... pour le moment

Après l’audition du couple, les versions divergent sur sa teneur. Du côté de la mairie, on affirme que la jeune femme a été très discrète lors de son entretien à l’inverse de son compagnon "dont les propos étaient tout le temps tournés vers l'aspect physique de sa compagne et de leur relation", selon Alain Lucas.





De leur côté, le couple semble avoir très mal vécu cette audition. "On m'a posé des questions sur notre rencontre, depuis quand, où, comment… Mais aussi des questions très poussées, indiscrètes, voire intimes sur notre vie sexuelle. C'était très gênant", affirme la jeune femme à Nice Matin. Son compagnon a été très agacé. "C'était incroyable. Un retour au temps de l'Inquisition. On émet un doute sur notre amour, c'est injuste. Oui, Déborah est beaucoup plus jeune que moi. Et alors ?", s'offusque Jean-Claude. À la fin de l’audition, le couple a tout bonnement refusé de signer le procès-verbal de l'audition.