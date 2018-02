Calais : treize blessés dont quatre entre la vie et la mort après une rixe lors la distribution des repas

Cette rixe a fait treize victimes dont quatre ont été blessées par balles. Celles-ci se trouvent entre la vie et la mort, indique le parquet. Parmi elles, deux migrants ont été transportés directement par des associatifs au centre hospitalier de Calais et la troisième victime a été prise en charge par les services du SDIS et du SAMU. Ils sont en urgence relative, indique la prefecture à LCI.





Une quatrième victime souffrant de douleurs abdominales a été transportée elle aussi au centre hospitalier de Calais.

Deux autres victimes sont à déplorer. L'un présentait une blessure à la fesse suite à un coup de couteau, l'autre, présente un traumatisme crânien et une blessure ophtalmique. Pour l'heure, l'identité, l'état et le diagnostic des victimes est en train d'être établi.