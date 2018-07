Calvados : un gendarme tué en voulant arrêter un automobiliste sur la route de Deauville

Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a fait part de sa "très grande tristesse" et a rendu hommage à "l'engagement des militaires de la gendarmerie qui servent la République et protègent les Français avec abnégation, dévouement et détermination".





Joint par LCI, l'officier de gendarmerie Alain Antoni, présent sur place, donne plus de précisions concernant le drame : "Les gendarmes se trouvaient à un carrefour dans le cadre d'un contrôle routier. Le véhicule est arrivé à ce carrefour, s'est arrêté au stop, a mis son clignotant et a pris la direction gauche. Un des motards a enfourché sa moto et, sans précipitation, est parti derrière ce véhicule pour le contrôler. Il n'y avait pas de délit de fuite. Pour une raison totalement inconnue pour l'instant, le gendarme a perdu le contrôle de son engin et a chuté dans un fossé."