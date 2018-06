Calvados : un Irakien, cadre présumé de l'EI, arrêté en mars

Pour la première fois, un présumé haut cadre dirigeant de Daech, et non un simple soldat du terrorisme, a été arrêté sur notre territoire. Âgé de 33 ans, le suspect est un Irakien qui avait obtenu le statut officiel de réfugié en France. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Les services de renseignement l'ont appréhendé en mars 2018 chez lui à Lisieux, dans le Calvados.



