Cannabis et CBD : plusieurs gardes à vue après les perquisitions de deux "coffee shops" à Paris

ENQUÊTE - Selon nos informations, deux "coffee shops" parisiens, l'un situé dans le IIe arrondissement et l'autre dans le XIe, ont été perquisitionnés et fermés ce mercredi matin. Les produits ont été saisis et envoyés au laboratoire pour en contrôler la légalité.