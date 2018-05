Cap d'Agde : deux ados éjectés d'un manège, le directeur du Luna Park met en cause leur comportement

Contacté par Midi Libre, le directeur du parc, Pierrick Pubill, a déclaré qu'il ne s'agissait pas "d'un dysfonctionnement du manège, ni d'une erreur humaine". "J'en suis certain et cela sera facile à vérifier. Tous les contrôles réglementaires ont été effectués avant l'ouverture. Rien n'a cassé. Il n'y a rien d'anormal. Voilà ce que je déclarerai à la police quand je serai entendu" a-t-il confié, mettant en cause l'attitude des deux blessés.





Selon lui, les deux adolescents, "turbulents", n'auraient pas "respecté les consignes de sécurité". "C'est impossible de sortir comme ça d'un manège. On m'avait averti il y a quelques jours de la présence d'une bande un peu agitée sur le site des manèges", a déclaré celui qui dirige le parc depuis 30 ans.





"Quand on se met debout sur un manège comme celui-là, forcément on ne peut que tomber. En 44 ans, on a connu qu'une fracture de la cheville. C'est la preuve que notre parc est bien entretenu", a-t-il confirmé auprès de France Bleu.





L'un des parents estime toutefois que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées. "J'ai un peu regardé la barrière de la voiture n°17, celle d'ou ont été éjectés les deux adolescents, on voit qu'il y a un léger défaut", a déclaré Bouzid Makhloufi à la radio locale. "Si vous appuyez légèrement sur la barrière, on peut sortir le loquet. La barrière a donc sauté".