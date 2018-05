Cap d'Agde : deux adolescents blessés après avoir été éjectés d'un manège du Luna Park

Deux adolescents de 14 ans ont été éjectés mercredi, vers 22h30, d'un manège de type chenille au parc d'attractions Luna Park du Cap d'Agde. Selon France Bleu Hérault, l'accident se serait produit alors que le manège circulait "à très grande vitesse". Les deux garçons auraient été éjectés hors de la voiturette et projetés sur plusieurs mètres contre les barrières de sécurité du manège.





Pris en charge sur place par le Samu et les pompiers, ils ont ensuite été emmenés à l'hôpital de Sète, toujours selon France Bleu. Si l'un des deux est ressorti de l'hôpital le soir-même après avoir été soigné d'une blessure au bras, le second était toujours hospitalisé jeudi matin, blessé à la tête. Les deux adolescents, originaires du Val d'Oise, étaient venus dans la région pour prendre part à un tournoi de football, avec leur club de Goussainville. Pour les besoins de l'enquête, au cours de laquelle les causes exactes de l'accident seront étudiées, le manège a été fermé.