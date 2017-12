Chambéry : Nordhal Lelandais est-il derrière des disparitions en série ?

L'unique suspect des dossiers Maëlys et Arthur Noyer, Nordhal Lelandais, pourrait être impliqué dans d'autres affaires de disparitions. Les enquêteurs vont réexaminer d'autres dossiers non résolus afin de savoir si cet ancien militaire est un tueur en série ou non. Avant l'éclaircissement de cette affaire, Chambéry se trouve une nouvelle fois au coeur d'une affaire dramatique.



